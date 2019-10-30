Правительство Украины оценило убытки от теневого рынка алкоголя
- РИА Новости
«Сейчас мы запустили проект, в рамках которого различными методами пытаемся снова сделать этот рынок «белым». Сейчас до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в «тени», — сказал Дубилет в интервью «Экономической правде».
В числе шагов по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя и табака он назвал обновление акцизной марки и активизацию работы силовиков с магазинами, которые торгуют нелегальной продукцией.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о демонополизации производства спирта.
В 2018 году в Киеве запретили продажу алкоголя в ночное время.