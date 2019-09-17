При президенте Украины создали Совет по вопросам свободы слова
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера.
Отмечается, что участники мероприятия избрали временный состав совета, который должен разработать положение о его деятельности.
Планируется, что после утверждения положения будет избран постоянный состав организации.
«Журналистика перестала быть стандартом, сегодня журналистом может называться человек, который не придерживается стандартов. Возвращение уважения к журналисту, его ответственности — это наша с вами прямая задача», — заявил министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский.
Ранее Зеленский пообещал поддерживать свободу слова в стране и не закрывать телеканалы.