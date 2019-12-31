Освобождённые экс-беркутовцы намерены доказывать в суде свою невиновность

Переданные самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР) в рамках обмена пленными бывшие сотрудники украинского спецподразделения «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин заявили RT, что намерены доказывать в суде свою невиновность.

«Я, Аброськин Павел, и Сергей Зинченко, бойцы подразделения «Беркут», которые обвиняются в расстрелах на Майдане 20 февраля. Я обращаюсь к правительству и президентам России и Украины, чтобы они нам дали возможность досудиться дистанционно в Святошинском суде», — сказал Аброськин.

«Мы хотим доказать свою невиновность, хотим доказать свою правоту, чтобы нас оправдали, ведь не факт, что этот конфликт начался именно с Майдана», — отметил, в свою очередь, Зинченко.

По его словам, за этим решением лежит ключ к миру.

29 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса, в рамках которого на Украину вернулись 76 граждан, а ДНР и ЛНР передали 127 лиц.

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил передачу пятерых экс-беркутовцев. Он отметил, что это входило в условия обмена, назвав это сложным политическим решением.