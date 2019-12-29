В Киеве уточнили число переданных Донбассу лиц в рамках обмена

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Украина передала самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам 127 лиц в рамках состоявшегося обмена пленными, заявил советник главы Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо.
В Киеве уточнили число переданных Донбассу лиц в рамках обмена
  • РИА Новости

«Отдали 127, забрали 76, договорились о 80, но четыре человека остались из-за семей. Они освобождены, но остались там», — приводит его слова «Громадське».

При этом, как уточнила представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Валерия Лутковская, Киев изначально согласовал передачу Донбассу 141 человека, однако 14 из них также отказались уезжать.

«Пока неокончательные цифры, штаб ещё считает», — добавила она.

Ранее в ДНР заявили, что в рамках обмена в республику вернулся 61 человек.

В ЛНР, в свою очередь, подтвердили передачу Украиной 63 лиц.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Киев намерен добиваться обмена в Донбассе по формуле «всех на всех».

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