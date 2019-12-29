Киеву передали 76 человек при обмене в Донбассе

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Офис президента Украины в своём Telegram-канале сообщил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики передали Киеву 76 человек в рамках обмена пленными.
Киеву передали 76 человек при обмене в Донбассе
  • Reuters

«Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших в безопасности на подконтрольной Украине территории», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как передаёт Интерфакс, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова уточнила, что в ходе обмена Донецк забрал 61 человека и передал Киеву 51 пленного.

Ранее ДНР и Киев завершили процедуру обмена пленными в Донбассе.

Руководитель рабочей группы самопровозглашённой Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева заявила, что Луганск передал украинской стороне 25 человек и забрал 63.

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