Киеву передали 76 человек при обмене в Донбассе
- Reuters
«Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших в безопасности на подконтрольной Украине территории», — цитирует сообщение РИА Новости.
Как передаёт Интерфакс, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова уточнила, что в ходе обмена Донецк забрал 61 человека и передал Киеву 51 пленного.
Ранее ДНР и Киев завершили процедуру обмена пленными в Донбассе.
Руководитель рабочей группы самопровозглашённой Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева заявила, что Луганск передал украинской стороне 25 человек и забрал 63.