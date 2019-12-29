ДНР и Киев завершили процедуру обмена пленными в Донбассе

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Представители самопровозглашённой Донецкой народной республики и Киева завершили процедуру обмена удерживаемыми лицами, проходившую в районе контрольно-пропускного пункта на окраине Горловки в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
ДНР и Киев завершили процедуру обмена пленными в Донбассе
  • Reuters

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в ходе обмена Донецк забрал 60 человек, Киеву были переданы 52 пленных. 

«На данный момент ДНР забрала 60 человек, по факту сейчас в автобусах Украины сидят 52 человека», — сказала Морозова.

По её словам, украинская сторона пока не привезла «небольшое количество людей», они выехали с территории, подконтрольной Киеву.

Ранее руководитель рабочей группы самопровозглашённой Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева заявила, что Луганск передал украинской стороне 25 человек и забрал 63.

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