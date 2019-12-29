Киев заявил о намерении согласовать обмен «всех на всех» в Донбассе

Киев продолжит работу для согласования в рамках следующей встречи в нормандском формате обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы «всех на всех» — это приоритет», — написал он в Twitter.

29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что получили от ДНР и ЛНР 76 граждан. При этом в ДНР в рамках обмена вернулись 61 человек, а в ЛНР — 63 лица.

США, Франция и Германия приветствовали обмен пленными в Донбассе.