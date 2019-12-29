Франция и Германия поддержали состоявшийся в Донбассе обмен пленными

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Франция и Германия приветствуют обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, который состоялся в соответствии с достигнутыми на нормандском саммите в Париже договорённостями.
Франция и Германия поддержали состоявшийся в Донбассе обмен пленными
  • РИА Новости

«Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев», — говорится в сообщении французского посольства на Украине в Twitter.

В Париже и Берлине также призвали конфликтующие стороны в Донбассе выполнить остальные обязательства по итогам саммита «нормандской четвёрки» 9 декабря.

Ранее представители Киева и ДНР завершили процедуру обмена удерживаемыми лицами на окраине Горловки в Донбассе.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что получили от ДНР и ЛНР 76 граждан в рамках обмена.

При этом ДНР забрала у Киева 61 человека, а ЛНР — 63 лиц.

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