Франция и Германия поддержали состоявшийся в Донбассе обмен пленными
- РИА Новости
«Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев», — говорится в сообщении французского посольства на Украине в Twitter.
В Париже и Берлине также призвали конфликтующие стороны в Донбассе выполнить остальные обязательства по итогам саммита «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Ранее представители Киева и ДНР завершили процедуру обмена удерживаемыми лицами на окраине Горловки в Донбассе.
В офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что получили от ДНР и ЛНР 76 граждан в рамках обмена.
При этом ДНР забрала у Киева 61 человека, а ЛНР — 63 лиц.