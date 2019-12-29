США приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом

Соединённые Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, заявили в американском посольстве в Киеве.

«Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобождённых пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

США также подчеркнули, что продолжают поддерживать правительство Украины.

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что ДНР и ЛНР передали Киеву 76 лиц в рамках обмена пленными.

При этом в ДНР заявили, что в ходе процедуры обмена забрали 61 человека и передали украинской стороне 51 пленного.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT назвал состоявшийся 29 декабря обмен между Киевом и Донбассом шагом к выполнению Минских соглашений, с учётом того что впервые произведён обмен «всех установленных на всех установленных».