Косачёв оценил важность обмена пленными между Киевом и ЛНР

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT информацию, что самопровозглашённая ЛНР в рамках обмена передала украинской стороне 25 человек и забрала 63.

Сенатор подчеркнул, что факт данного обмена приближает Украину к выполнению условий Минских соглашений.

«Я хотел бы подчеркнуть, что это не первый обмен. Были обмены и в предыдущие месяцы, и даже при прежнем руководстве, хотя и не такие масштабные. Но это первый обмен в режиме «всех установленных на всех установленных». Почти то же самое прописано в шестом пункте Минских соглашений, где говорится об обмене всех на всех. Понятно, что «все установленные на всех установленных» — это ещё не «все на всех», но максимально близко к этому», — заявил Косачёв.

Он подчеркнул, что обмен важен не только с гуманитарной точки зрения, но и с политической.

«Есть очевидная политическая составляющая, и она заключается в том, что это первый в ряду многих обмен, когда присутствует с обеих сторон максимальное желание его соотнести с шестым пунктом Минских соглашений. Это здорово, это победа здравого смысла, это победа партии мира с обеих сторон, это ответ радикалам, которые пытаются с позиции партии войны эту ситуацию загнать в тупик», — добавил политик.

Он объяснил, что реализация шестого пункта Минских соглашений должна повлечь за собой выполнение и других пунктов, начиная с пункта об амнистии и заканчивая пунктами, где говорится о внесении изменений в Конституцию.

Ранее руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что обмен пленными успешно состоялся.