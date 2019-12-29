Начался обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова сообщила, что самопровозглашённые Донецкая народная республика и Луганская народная республика начали обмен пленными с украинской стороной.

Reuters