Начался обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом

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RT
Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова сообщила, что самопровозглашённые Донецкая народная республика и Луганская народная республика начали обмен пленными с украинской стороной.
Начался обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом
  • Reuters

«Обмен начался», — цитирует Донецкое агентство новостей Морозову.

Ранее удерживаемые в ДНР и ЛНР лица были доставлены к месту обмена с Киевом.

Как отмечала Морозова, обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса запланирован по формуле «87 на 55».

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