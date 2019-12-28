В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом 29 декабря

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Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова сообщила, что Киев и республики Донбасса 29 декабря проведут обмен пленными по формуле «87 на 55».
В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом 29 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена ДНР.

Она отметила, что Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу «всех установленных на всех установленных».

«В это воскресенье, 29 декабря, то есть ещё до Нового года, как об этом договорились лидеры «нормандской четвёрки», — заявила Морозова.

В сообщении говорится, что Киев должен передать 87 человек. При этом Донецк и Луганск освободят 55 пленных.

23 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о согласовании части списков для обмена пленными.

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