В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом 29 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена ДНР.
Она отметила, что Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу «всех установленных на всех установленных».
«В это воскресенье, 29 декабря, то есть ещё до Нового года, как об этом договорились лидеры «нормандской четвёрки», — заявила Морозова.
В сообщении говорится, что Киев должен передать 87 человек. При этом Донецк и Луганск освободят 55 пленных.
23 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о согласовании части списков для обмена пленными.