Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе
- Президент Украины Владимир Зеленский
- globallookpress.com
«По поводу беркутовцев: да, это условия «всех на всех», условия этого обмена», — заявил Зеленский после встречи в аэропорту Киева освобождённых в Донбассе украинцев.
По его словам, это было сложное политическое решение.
В то же время украинский лидер пообещал завершить расследование дел по событиям на Майдане.
29 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса, в рамках которого на Украину вернулись 76 граждан, а ДНР и ЛНР передали 127 лиц.