Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе

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Украинский президент Владимир Зеленский объяснил передачу пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, представителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в рамках обмена.
Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе
  • Президент Украины Владимир Зеленский
  • globallookpress.com

«По поводу беркутовцев: да, это условия «всех на всех», условия этого обмена», — заявил Зеленский после встречи в аэропорту Киева освобождённых в Донбассе украинцев.

По его словам, это было сложное политическое решение.

В то же время украинский лидер пообещал завершить расследование дел по событиям на Майдане.

29 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса, в рамках которого на Украину вернулись 76 граждан, а ДНР и ЛНР передали 127 лиц.

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