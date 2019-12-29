Адвокат: пять экс-беркутовцев переданы ополченцам при обмене пленными

Пятерых экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, передали ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе.

«Да, их уже обменяли», — приводит «Укринформ» слова адвоката Валентина Рыбина.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики передали Киеву 76 человек в рамках обмена пленными.

Также сообщалось, что ДНР и Киев завершили процедуру обмена пленными в Донбассе.

В субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трёх экс-сотрудников «Беркута», находившихся в СИЗО с апреля 2014 года, — Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина.

Отмечалось, что мера пресечения также была смягчена Александру Маринченко и Сергею Тамптуре.

В свою очередь, прокурор по делу о «евромайдане» Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы «Беркута» находятся в списках на обмен.