Адвокат: пять экс-беркутовцев переданы ополченцам при обмене пленными
- РИА Новости
«Да, их уже обменяли», — приводит «Укринформ» слова адвоката Валентина Рыбина.
Ранее в офисе президента Украины заявили, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики передали Киеву 76 человек в рамках обмена пленными.
Также сообщалось, что ДНР и Киев завершили процедуру обмена пленными в Донбассе.
В субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трёх экс-сотрудников «Беркута», находившихся в СИЗО с апреля 2014 года, — Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина.
Отмечалось, что мера пресечения также была смягчена Александру Маринченко и Сергею Тамптуре.
В свою очередь, прокурор по делу о «евромайдане» Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы «Беркута» находятся в списках на обмен.