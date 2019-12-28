Трёх экс-беркутовцев освободили из-под стражи по делу о «евромайдане»

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трёх экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на «майдане» в 2014 году.

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Как сообщает телеканал «Громадьске», Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года. Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде личного поручительства.