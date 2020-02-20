Медведчук назвал примерное число входящих в «небесную сотню»

Примерно половина людей причислена к «небесной сотне» безосновательно, к этому списку можно отнести 50—60 людей. Об этом RT заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Тех, кого действительно можно отнести к «небесной сотне», было чуть больше половины, где-то 50—60 человек. А все остальные были внесены в этот список случайно, умышленно, незаконно, издевательски по отношению к тому, что произошло и по отношению к людям, которые погибли. Потому что одних они убивали сами, другие вообще никакого отношения не имели к тому, что происходило на «майдане», а третьих записали случайно»,― заявил политик.

Также Медведчук подчеркнул, что бывший президент Украины Пётр Порошенко нарушил закон, внеся этих людей в списки погибших героев «майдана».

«Его вина здесь прямая. И в том, что он признал этих людей, тех, которые не имели отношения к «майдану», героями, и в том, что он в течение пяти лет подогревал эту историю с «небесной сотней» и одновременно ничего не сделал для расследования истинных событий на «майдане», ― заключил Медведчук.

Ранее исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова уточнила число погибших в ходе «евромайдана», которых на Украине называют «небесной сотней».

По её словам, речь идёт о 2,5 тыс. пострадавших, 78 погибших гражданских лиц, 13 погибших правоохранителей, граждан Украины, 14 тыс. томов дел уголовных производств.

При этом, согласно официальной статистике Минздрава Украины от 11 апреля 2014 года, «небесная сотня» включала 105 погибших гражданских лиц, из них — 94 человека пострадали во время столкновений на улице Институтской.