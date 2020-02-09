«Потенциала для противостояния России нет»: как Украина планирует проводить военно-морские учения Sea Breeze

Летом 2020 года Киев планирует провести масштабные международные военно-морские учения Sea Breeze. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины. Манёвры пройдут в акватории Чёрного моря, а также в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Предполагается, что в них примут участие порядка 20 государств, включая США. Эксперты отмечают, что с 2014 года учения Sea Breeze превратились в инструмент военно-политического давления на Москву. Впрочем, как полагают аналитики, РФ не стоит опасаться отработки Западом каких-либо военных сценариев в регионе, поскольку у Черноморского флота достаточно сил и средств для отражения агрессии любого масштаба.

В этом году Минобороны Украины проведёт масштабные международные военно-морские учения Sea Breeze — 2020, сообщается на сайте военного ведомства страны. В настоящее время ведётся подготовка к манёврам.

7 февраля в Одессе прошла «главная конференция» с участием представителей 17 государств альянса и участников программы НАТО «Партнёрство во имя мира». В ходе мероприятия обсуждались сценарий учений, места проведения занятий, логистические вопросы и уточнялся состав участников.

Киев ожидает, что в этом году Sea Breeze установит рекорд по количеству привлекаемых подразделений. В общей сложности в манёврах должны быть задействованы военнослужащие порядка 20 государств. Помимо Украины, в их число войдут США, Канада, Великобритания, Польша, Турция, Болгария, Румыния, Грузия, Эстония, Литва, Латвия, Молдавия, Швеция и Дания.

В Sea Breeze — 2020 впервые будут участвовать представители Японии и Южной Кореи, а также сухопутные подразделения Норвегии. Как указывают украинские военные, данный факт может свидетельствовать об «увеличении интереса» к учениям.

«Антироссийский плацдарм»

Sea Breeze проходят в ежегодном формате с конца 1990-х годов в летний период в акватории Чёрного моря и на территории Украины. Ведущую роль в них играют ВС США и Украины. Правовой статус манёвров регламентируется меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Пентагоном и военным ведомством Украины от 1993 года.

Традиционно в Sea Breeze участвуют часть стран Североатлантического альянса и государства, вовлечённые в программу «Партнёрство во имя мира». В нескольких учениях до присоединения Крыма к РФ принимала участие российская сторона. Как пояснил RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, изначально Sea Breeze не носили антироссийский характер.

Владимир Зеленский выступает перед офицерами ВМС на учениях Sea Breeze — 2019

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

«Идея этих учений состояла в налаживании сотрудничества между странами черноморского региона и членами НАТО. В них, например, участвовали американские, украинские и российские моряки. Однако после известных событий 2014 года Sea Breeze стали носить, если говорить мягко, недружественный по отношению к РФ характер», — констатировал эксперт.

В прошлом году военные Киева и стран — членов НАТО изменили план Sea Breeze — 2019, сославшись на то, что Россия якобы создала преграду для их проведения. В частности, на действия РФ пожаловался командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

«Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать», — заявил тогда Воронченко.

В тот же день Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ сообщил, что силы и средства Черноморского флота (ЧФ) установили контроль над действиями кораблей НАТО «в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации» в период проведения Sea Breeze. Ранее в МИД РФ назвали проведение манёвров «опасной идеей».

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3 июля НЦУО проинформировал, что малый противолодочный корабль «Касимов» и сторожевой корабль «Пытливый» следят за передвижением британского эсминца HMS Duncan и канадского фрегата Toronto. Также в центре управления обороной рассказали об организации боевого дежурства самолётов морской авиации и береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

В разговоре с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил, что проведение Sea Breeze и других совместных учений Киева с войсками НАТО свидетельствует о том, что Украина превратилась в «антироссийский плацдарм». По его словам, альянс и прежде всего США используют территорию и акваторию соседней страны для агрессивных действий в отношении РФ.

«Украина не является членом НАТО, и её туда вряд ли когда-либо возьмут. Однако наравне с Прибалтикой она достигла больших успехов в прислужничестве своим западным сеньорам, которые пытаются оказывать на нашу страну военно-политическое давление. Проведение Sea Breeze лишний раз подтверждает это», — сказал Литовкин.

Эксперт обратил внимание на ведущую роль США в Sea Breeze, а также на высадку морского и воздушного десанта, которая традиционно отрабатывается на этих учениях. Литовкин полагает, что таким образом участники манёвров репетируют гипотетический сценарий вооружённого конфликта в Крыму.

«Возможно, американцы хотят пощекотать России нервы. Однако Крым надёжно защищён. После присоединения полуострова Черноморский флот обрёл стратегическое преимущество, пополнился новыми кораблями, подлодками, ракетными комплексами, самолётами. Воздушные рубежи и ключевые объекты военной инфраструктуры защищают самые современные средства ПВО, включая С-400», — напомнил Литовкин.

Согласно открытым данным, в состав ЧФ входят 49 надводных боевых кораблей, в том числе один ракетный крейсер, три новейших фрегата проекта 11356, а также семь дизель-электрических подводных лодок (шесть субмарин проекта 636.3, вооружённых ракетами «Калибр», и одна подлодка проекта 877).

Береговой ракетный комплекс «Бал» выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений

РИА Новости

Как отметил Ищенко, военное присутствие РФ в Крыму позволяет контролировать всю акваторию Чёрного моря. По его словам, дальность российских береговых и морских ракетных комплексов даёт возможность держать на прицеле любой иностранный корабль, проходящий через Босфор и Дарданеллы.

«Создать какую-то серьёзную группировку в Чёрном море, которая реально несла бы угрозу российским берегам, не способно ни одно государство в мире, включая США. В связи с этим американцы пытаются осторожно поддерживать своих причерноморских союзников и Украину. То, что НАТО и Киев проводят учения вроде Sea Breeze, не говорит о наличии потенциала противостояния России», — рассуждает Ищенко.

«Катастрофическое состояние ВМС»

Из информации Минобороны Украины следует, что Sea Breeze — 2020 пройдут этим летом на полигонах и аэродромах Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Как и в прошлом году, манёвры будут включать отработку действий в акватории Чёрного моря, в воздухе и на суше.

Со стороны Украины в учениях будут задействованы 20 кораблей и катеров, техника и военнослужащие государственной пограничной службы, морской пехоты, сил специальных операций, национальной гвардии и воздушных сил.

Опрошенные RT эксперты назвали ВМС Украины самым слабым звеном вооружённых сил страны. Флот государства состоит преимущественно из артиллерийских катеров и судов обеспечения советской постройки. По мнению аналитиков, проведением Sea Breeze Киев рассчитывает привлечь внимание к масштабным проблемам в перевооружении ВМС.

Катера ВМС Украины

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© @navy.mil.gov.ua

«Киев покупает отдельные образцы западного вооружения, но на модернизацию всего флота необходимо направлять огромные финансовые ресурсы, которых нет. По этой причине Украина надеется, что на учениях западные партнёры обратят внимание на катастрофическое состояние ВМС и начнут поставлять хотя бы подержанные корабли», — предположил Литовкин.

В беседе с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков отметил, что своеобразным символом деградации украинского флота является крейсер «Украина», который на протяжении почти всего периода независимости в недостроенном состоянии ржавеет на Николаевском заводе.

«Крейсер «Украина» попросту сгнил, как и весь украинский флот после распада СССР. Флагманом ВМС Украины считается фрегат «Гетман Сагайдачный», однако он находится в таком состоянии, что уступает по боевым возможностям даже устаревшим американским фрегатам Oliver Hazard Perry, которые украинцы рассчитывают в перспективе получить», — говорит Сивков.

Как полагает эксперт, учения со странами НАТО не окажут положительного влияния на боеготовность ВМС Украины. Для решения проблем флота Киеву необходим масштабный приток финансов и квалифицированных кадров, а также долгосрочная программа восстановления разрушенной в постсоветские годы кораблестроительной отрасли.