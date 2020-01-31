«Власть меняется, а контрабанда остаётся»: как нелегальные поставки запчастей поддерживают украинскую оборонку

Украинские силовики во Львове перекрыли канал контрабанды комплектующих к бронетехнике, сообщается на сайте СБУ. По данным спецслужбы, в ходе обысков были обнаружены различные агрегаты для танков и бронемашин, незаконно ввезённые из «одной из постсоветских стран». Как рассказали собеседники RT в украинских военных кругах, Украина практикует нелегальный ввоз запчастей, в том числе для нужд собственной оборонной промышленности. В основном поставки идут из Восточной Европы. Контрабанда позволяет предприятиям страны ремонтировать стоящую на вооружении технику и собирать новые образцы. По мнению экспертов, потребность в противозаконных схемах импорта появилась у Киева из-за деградации научно-производственной базы и разрыва отношений с РФ.

Служба безопасности Украины перекрыла канал контрабанды запчастей для военной техники через границу страны, сообщается на сайте ведомства. В рамках открытого ранее уголовного дела по факту нелегального транзита сотрудники СБУ задержали предпринимателя из Львова и гражданина ЕС.

Как уточняет служба безопасности Украины, в ходе обысков на нескольких складах во Львове были обнаружены двигатели, гидроамортизаторы и генераторы к бронетехнике, балансиры для БМП-1 и БМП-2, электронные системы для танков и прочее.

В СБУ считают, что злоумышленники нелегально ввозили продукцию из «одной из постсоветских стран» и намеревались перепродать за границу — государствам, на вооружении которых «находится военная техника советского образца».

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В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что контрабандисты из стран бывшего соцлагеря со времён распада СССР нелегально торгуют оружием и комплектующими к советской военной технике.

«Украина давно стала участником этого грязного бизнеса, созданного на обломках социалистической системы. Скорее всего, контрабандные запчасти из Львова предназначались для переправки в Африку. Однако нельзя исключать, что часть комплектующих «отмывалась» и использовалась для внутренних нужд Украины. СБУ вполне могла об этом умолчать, прикрывая чьи-то интересы», — рассуждает Дрозденко.

Как пояснил эксперт, с 2014 года Украина испытывает острый дефицит запчастей для ремонта и производства бронетехники. Контрабанда позволяет частично решать эту проблему.

Подобной точки зрения придерживается директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Примерно 80% всех вооружений Украины — это советская техника, которая производилась в кооперации с Россией, Белоруссией и другими государствами. Поскольку нормальных отношений с постсоветскими республиками нет, а техника требует ремонта, комплектующие приходиться доставать самыми разными путями, в том числе и контрабандой», — пояснил Бортник.

Наживаются на войне

Источники RT в украинских военных кругах подтверждают, что «контрабанда вооружений приносит неплохие деньги». Для обогащения местные дельцы используют различные схемы незаконной торговли. Чаще всего продукция, нелегально переправленная на Украину, продаётся оборонным предприятиям страны.

«Власть меняется, а контрабанда остаётся. Контрабандисты используют разные схемы. Например, нередко запчасти вывозятся за границу нелегально, а потом завозятся обратно под видом новых. В любом случае не стоит удивляться, что военная техника с такими деталями постоянно ломается. Оружие и так производится по старым технологиям, так ещё и с использованием бывших в употреблении деталей», — рассказал RT бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Украины.

Одна из изъятых СБУ запчастей во Львове

© Служба безопасности Украины

В конце февраля прошлого года портал Bihus info опубликовал расследование, посвящённое хищениям руководителей «Укроборонпрома» и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Журналисты утверждают, что в 2015—2016 годах заместитель первого секретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук), его сын Игорь Гладковский, гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин и ряд других лиц организовали незаконную схему импорта деталей для украинской армии.

По словам журналистов, злоумышленники заработали около 250 млн гривен, продавая контрабандные запчасти оборонке Украины с наценкой до 300%. Для реализации этой схемы использовались три фирмы-прокладки, включая «Кузницу на Рыбальском», до сентября 2018 года принадлежавшую Петру Порошенко.

В расследовании говорилось, что часть контрабандных комплектующих поставлялась из России, однако в Кремле подобный вывод журналистов назвали абсурдным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем государства.

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Собеседник RT в ВСУ заявил, что значительный поток контрабандной продукции военного назначения идёт на Украину из стран Восточной Европы, где осталась советская военная техника. По его словам, «заработать на войне в Донбассе пытаются все, кто только может».

«На складах и на вооружении стран бывшего соцблока ещё есть техника советского образца. Этим пользуются люди, наживающиеся на войне. И я не знаю, как президент Владимир Зеленский и спецслужбы намерены бороться с этой проблемой», — говорит он.

Как сообщил RT источник в партии «Голос», нелегально импортированные на Украину комплектующие нередко используются при производстве «нового украинского оружия», которое потом оказывается небезопасным в эксплуатации.

«Солдаты просто опасаются пользоваться новым вооружением украинского производства. Весьма показателен пример в спешке созданного миномёта «Молот», который убил несколько человек на стрельбах. Неудивительно, что в армию призывники идти не хотят. Шансов получить увечья в тылу больше, чем на фронте», — подчеркнул политик.

«Чётко выраженные признаки брака»

Помимо контрабанды, Украина вполне легально импортирует комплектующие к устаревшей бронетехнике советского образца. Так, в 2018 году большой резонанс в стране вызвала поставка Киеву запчастей 30 БМП-1АК польской компании Wtorplast. Бронемашины были выпущены в Чехословакии по лицензии СССР ещё в годы холодной войны.

После прохождения таможни польская продукция отправлялась на Житомирский бронетанковый завод (входит в «Укроборонпром»), где БМП собирали и потом продавали Минобороны по цене в несколько раз выше закупочной. По данным журнала «Новое время», прибыль делили между собой Олег Гладковский и экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский — один из инициаторов создания печально известного миномёта «Молот».

Руслан Бортник отметил, что страны Восточной Европы с удовольствием распродают советские вооружения, рассчитывая окончательно перейти на стандарты НАТО. И один из способов избавиться от устаревшей военной техники — её экспорт на Украину.

Цех по сборке бронетехники Украины

© УкрОборонПром

«Бывшие страны Варшавского блока переходят на американские, британские, французские, немецкие образцы вооружения. А бывшее в употреблении советское вооружение тридцатилетней давности продаётся как раз Украине», — констатировал Бортник.

В свою очередь, Дмитрий Дрозденко полагает, что Киев «в каком-то смысле вынужден импортировать вооружение из Восточной Европы». По его словам, из-за деградации научно-производственной базы Украина оказалась не в состоянии производить качественную военную продукцию.

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В конце января директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook заявил, что военное представительство Минобороны Украины, отвечающее за приём вооружений, одобрило поставку бракованных корпусов БТР-4 Харьковскому конструкторскому бюро машиностроения.

На бронемашинах, как рассказал эксперт, наблюдаются «чётко выраженные признаки брака» — швы от некачественной сварки и пустоты, прикрытые тонким слоем металла. Причину неудовлетворительного состояния корпусов Згурец объяснил проблемами в организации производства, несовершенным оборудованием и человеческим фактором.

Дмитрий Дрозденко считает, что ситуация с БТР-4 исчерпывающе характеризует общее состояние оборонной промышленности Украины. По его мнению, причина бедственного положения оборонного сектора страны — в масштабной коррупции и разрыве военно-технического сотрудничества с РФ.

«Украина растеряла колоссальное оружейное и техническое наследство, которое досталось ей после распада СССР. Если бы киевские власти не так люто воровали, то страна жила бы на мешке с золотом. Сейчас из-за массовых хищений, которые скрываются взрывами на военных складах, и разрыва отношений с Россией Украина лишилась возможности выпускать даже такие несложные виды военной техники, как бронетранспортёры и БМП», — подытожил Дрозденко.