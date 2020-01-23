«Процедуру легко затянуть»: почему на Украине до сих пор не составлен реестр памятников Второй мировой войны

Суд Киева обязал кабинет министров Украины утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте мэрии Харькова, которая пытается добиться права на «увековечивание победы над нацизмом». В частности, администрация города рассчитывает защитить монументы ВОВ и вернуть проспекту Григоренко прежнее название — проспект Маршала Жукова. Как полагают эксперты, отсутствие реестра памятников позволяет властям и националистам беспрепятственно уничтожать памятники советской эпохи.

Киевский окружной административный суд обязал правительство Украины утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны по иску властей Харькова, сообщается на сайте мэрии города. По словам заместителя директора Юридического департамента Харьковского горсовета Константина Прокопьева, отсутствие данного документа препятствует «увековечиванию победы над нацизмом», в том числе памяти маршала Георгия Жукова.

Появление реестра позволит «обеспечить финансирование содержания, охраны и прочих мероприятий относительно этих памятников из государственного или местного бюджетов». Также харьковские власти рассчитывают, что получат возможность присваивать имена улицам, проспектам и «другим объектам топонимики», говорит Прокопьев.

«Ликвидация советской атрибутики»

Необходимость создания Единого национального реестра памятников Второй мировой войны прописана в так называемом пакете законов о декоммунизации, который подписал Пётр Порошенко 15 мая 2015 года.

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Он состоит из четырёх документов: «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов», «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917—1991 годов», «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики», «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке».

В пояснении на сайте президента говорилось, что данными законами запрещается «советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА* и другие организации».

Согласно закону о декоммунизации, помимо прочего, кабмин Украины должен утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны. Он позволит государству взять под охрану и опеку монументы и памятные знаки об участниках и жертвах Второй мировой войны.

Однако реестр так и не был утверждён, несмотря на то что за минувшие пять лет состав правительства Украины менялся дважды: в 2016 году с приходом Владимира Гройсмана и в 2019 году с назначением на должность премьера Алексея Гончарука. Эксперты объясняют игнорирование законодательства со стороны исполнительной власти нежеланием защищать какие-либо монументы советского прошлого.

Памятник Ленину на Украине

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил, что отсутствие единого реестра позволяет продолжать на Украине «вакханалию» с осквернением и демонтажом памятников ВОВ, в том числе самовольным. Эксперт сомневается, что кабмин Гончарука выполнит постановление Киевского суда.

«Перед руководством Украины стоит задача снести как можно больше памятников советской эпохи. По этой причине власти не спешат с утверждением реестра, ведь он, скорее всего, ограничит масштабы вандализма. Даже если правительство согласится принять реестр, то на его формирование может уйти много времени. Эту процедуру легко затянуть», — констатировал Ищенко.

Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский считает, что рассмотрение и принятие Единого национального реестра памятников Второй мировой войны может вызвать споры и конфликты на Украине.

«Я сомневаюсь, что реестр будет составлен адекватно, и потому его утверждение вряд ли что-либо изменит. Так называемый закон о декоммунизации совершенно чётко направлен на полномасштабную ликвидацию советской атрибутики», — сказал Неменский.

«Запрос на сохранение памяти»

Политика декоммунизации на Украине выражается главным образом в переименовании городов и улиц, а также в демонтаже памятников Владимиру Ленину и высокопоставленным военачальникам Красной армии, несмотря на то что законом запрещено убирать монументы, связанные с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов.

Тем не менее в ряде случаев полиция фиксировала акты вандализма и самовольного сноса памятников представителями радикальных группировок. Так, большой резонанс вызвало уничтожение бюста маршалу Жукову в центре Харькова 2 июня прошлого года. Трое правоохранителей, попытавшихся воспрепятствовать националистам, получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу.

Ответственность за вандализм взяла на себя партия «Национальный корпус», которой руководит экс-депутат Верховной рады Андрей Билецкий. Представитель этой политической силы Максим Жорин заявил, что «ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине». По данным властей Харькова, часть радикалов, участвовавших в сносе монумента, приехали из других регионов страны.

МВД Украины возбудило уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Однако о результатах расследования по-прежнему ничего не известно.

Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить бюст, и 10 июля памятник был полностью отремонтирован. В заявлении от 4 июня глава города подчеркнул, что монумент Жукову не противоречит закону о декоммунизации, но признал наличие правовой коллизии, которая препятствует охране памятников ВОВ.

Также Кернес сообщил, что несовершенство закона о декоммунизации мешает возвращению прежнего названия одной из центральных улиц Харькова, которая в 2016 году была переименована из проспекта Маршала Жукова в проспект Григоренко (участник ВОВ, известный советский диссидент. — RT). Петиция за переименование, которую в мае опубликовал Кернес, получила поддержку десятков тысяч жителей. Однако Харьковский окружной суд признал эту инициативу незаконной.

Снос радикалами бюста Жукову в Харькове

РИА Новости

© Стрингер

10 сентября на своей странице в Facebook Кернес написал, что мэрия города будет подавать апелляционную жалобу на решение окружного суда. По его словам, власти продолжат настаивать на возвращении проспекту названия Маршала Жукова, который «был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма».

«Кернес — политик, и я бы не стал как-то идеализировать его инициативы. Однако очевидно, что деятельность мэра Харькова отражает запрос местного населения на сохранение памяти о ВОВ, которую пытаются стереть руководство страны, националисты и псевдоисторики», — сказал Неменский.

«Борьба против памяти»

Помимо государственной власти и националистов, ведущую роль в процессе декоммунизации играет Украинский институт национальной памяти (УИНП). В сентябре правительство Украины уволило с поста директора этой организации Владимира Вятровича. В декабре на его место был назначен кандидат философских наук, руководитель образовательных программ Мемориального центра холокоста «Бабий Яр» Антон Дробович.

В конце декабря на пресс-конференции Дробович заявил о продолжении политики декоммунизации. В то же время он выступил с некоторыми примирительными призывами. Например, отвечая на вопрос журналиста о том, почему на Крещатике продаётся антисемитская литература и нормально ли прославлять дивизию СС «Галичина», Дробович сказал, что демонстрация нацистской символики «оскорбляет память многих людей».

Тем не менее в целом курс Института национальной памяти не изменился. 21 января в интервью изданию «Украинские новости» Дробович рассказал, что УИНП планирует провести «циклы лекций в школах», посвящённые важности декоммунизации. 15 января Институт потребовал от властей города Каховка (Херсонская область) снести памятник «Легендарная тачанка» как символ «коммунистического тоталитарного режима».

Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Олег Неменский считает, что Дробович проводит политику, которая практически ничем не отличается от курса Вятровича. Деятельность Института национальной памяти он назвал своеобразной квинтэссенцией идеологии современной Украины.

«С приходом Зеленского и назначением Дробовича агрессивная националистическая риторика Киева чуть-чуть смягчилась. Но в целом всё остаётся по-прежнему: людей пытаются объединить на основе антисоветских и антироссийских настроений», — пояснил Неменский.

Аналогичной точки зрения придерживается Ростислав Ищенко. По его мнению, власти Украины намеренно «провоцируют русофобию» и пропагандируют идеологию, основанную на радикальном национализме.

«Неслучайно власти Украины не пытаются более чётко регламентировать содержание закона в части нацистской символики (атрибутика СС в документе не запрещена. — RT). Это позволяет радикалам вольготно чувствовать себя и при Зеленском. Киев продолжает бороться против любой памяти о единстве украинцев с русским народом и русскими, проживающими на Украине», — подытожил Ищенко.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).