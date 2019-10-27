Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР

В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на решение суда.

Его признали виновным в нарушении закона о запрете использования «символики коммунистического тоталитарного режима».

В июне мужчину заметили в футболке с гербом СССР возле торгового центра в Кривом Роге. Перед подготовительным судебным заседанием украинец заключил соглашение и признал себя виновным.

Осуждённого обязали периодически отмечаться в уполномоченных органах, сообщать о смене места жительства и не выезжать без согласования за пределы Украины.

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации в стране.