Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР

Короткая ссылка
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на решение суда. 
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
  • РИА Новости

Его признали виновным в нарушении закона о запрете использования «символики коммунистического тоталитарного режима».

В июне мужчину заметили в футболке с гербом СССР возле торгового центра в Кривом Роге. Перед подготовительным судебным заседанием украинец заключил соглашение и признал себя виновным.

Осуждённого обязали периодически отмечаться в уполномоченных органах, сообщать о смене места жительства и не выезжать без согласования за пределы Украины.

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить