Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
- РИА Новости
Его признали виновным в нарушении закона о запрете использования «символики коммунистического тоталитарного режима».
В июне мужчину заметили в футболке с гербом СССР возле торгового центра в Кривом Роге. Перед подготовительным судебным заседанием украинец заключил соглашение и признал себя виновным.
Осуждённого обязали периодически отмечаться в уполномоченных органах, сообщать о смене места жительства и не выезжать без согласования за пределы Украины.
В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации в стране.