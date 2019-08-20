Посол России рассказал о демонтаже более 420 советских памятников в Польше

Посол России в Польше Сергей Андреев в беседе с «Известиями» рассказал о демонтаже более 420 советских памятников вне мест захоронений. Если в 1997 году их насчитывалось 561, то в 2018-м — 134.

В 2017 году Польша приняла поправки к закону о декоммунизации, предусматривающие устранение из публичного пространства до 31 марта 2018 года мемориальных объектов, которые «пропагандируют коммунизм» и находятся вне территории воинских захоронений.

«К этой категории отнесены и памятники советским воинам-освободителям. Согласно нынешней польской исторической политике, они страну якобы не освобождали, а оккупировали, и памятники эти символизируют «советское доминирование в Польше в послевоенный период», — пояснил Андреев.

По его словам, официальной информации о количестве снесённых и оставшихся советских монументов Варшава не обнародует.

Согласно перечню таких памятников вне мест захоронений, составленному посольством России и польским Советом охраны борьбы и мученичества в 1997 году, их было 561.

Летом и осенью 2018 года посольство и генеральные консульства России в Польше провели проверку, и на тот момент количество монументов составило 134.

«Польские власти протесты российской стороны демонстративно игнорируют и не скрывают расчётов на то, что после завершения сноса памятников вопрос будет закрыт и тема постепенно сойдёт на нет», — добавил Андреев.

Ранее вице-премьер польского правительства Яцек Сасин рассказал, почему было принято решение не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.