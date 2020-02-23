После битвы под Полтавой: «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в посёлке Новые Санжары Полтавской области записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвавшему их «вирусологами в спортивных костюмах». Молодые люди заявили, что являются местными жителями, а не «приезжими провокаторами». Один из них рассказал, что посетил акцию протеста «ради интереса». Размещение эвакуированных из Китая граждан Украины вызвало волну беспорядков в Новых Санжарах. Местные жители пытались перекрыть проезд перевозившим эвакуированных автобусам, а затем начали забрасывать их камнями и бутылками.

Участники беспорядков в посёлке Новые Санжары Полтавской области записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как тот назвал их «вирусологами в спортивных костюмах».

Трое молодых людей назвали свои имена и отвергли обвинения в свой адрес, заявив, что являются жителями Новых Санжар, а не «приезжими провокаторами». Один из мужчин также назвал себя «патриотом» и «участником боевых действий в Донбассе».

«Я воевал за Украину, я патриот», — добавил он.

«Мы жители Новых Санжар. Сами тут родились. В том месте пробыл четыре часа ради интереса, а теперь на меня выливают грязь», — рассказал один из молодых людей на видео.

Также они заявили, что «принесли голодным людям 30 пирожков» и попали в объектив камеры. Обращение было записано на фоне Новосанжарской администрации.

Ранее пользователи сети, комментируя запись с места беспорядков в Новых Санжарах, обратили внимание на мужчин в спортивной одежде и назвали их провокаторами, прибывшими из других регионов страны. Такую же версию высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. В ходе брифинга он заявил, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были «профессиональные подстрекатели».

«Эти люди являются профессионалами, и, когда такая ситуация происходит, они подстрекательство проводят, а потом исчезают», — заявил он.

Позже подобное мнение высказал Владимир Зеленский.

«Это известные миру «вирусологи» в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли», — отметил украинский президент.

© Кадр: видео YouTube/Полтавське ТБ

Напомним, беспорядки в Новых Санжарах начались после того, как власти приняли решение разместить в местном санатории 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Ухани, ставшей эпицентром вспышки коронавирусной инфекции.

Когда эвакуированных из Китая граждан привезли в санаторий на автобусах, местные жители попытались перекрыть проезд, соорудив дорожные заграждения, а затем начали забрасывать автобусы камнями и бутылками. Украинские СМИ также сообщали о якобы звучавших угрозах поджечь медцентр вместе с людьми.

Как сообщают СМИ, сейчас в санатории, помимо украинцев, находятся граждане Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании. Замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко рассказал, что все находящиеся на карантине чувствуют себя хорошо и не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний.

Между тем протесты проходили не только в Новых Санжарах. До последнего момента украинские власти не сообщали, где именно будет устроен карантин для прибывших из Китая. Так, жители села Коноптовка Тернопольской области построили баррикады на въезде в населённый пункт: вырыли рвы, поставили бетонные блоки и автомобильные покрышки. Они выступали против размещения эвакуированных украинцев в санатории «Медоборы».

Подобные ситуации происходили и в посёлке Козин под Киевом, а также в городе Винники Львовской области.

За медицинской помощью после столкновений обратились девять сотрудников правоохранительных органов и один гражданский. По факту инцидента были возбуждены уголовные дела о «массовых беспорядках» и «угрозе или насилию в отношении работника правоохранительного органа».

Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов акции, а также сравнил Украину со средневековой Европой.

«Мы часто говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времён Средневековья», — сказал украинский президент.

Он заявил, что ситуация с возвращением граждан из Китая, охваченного эпидемией коронавируса, стала очередным «экзаменом для украинского общества».

В свою очередь, глава МВД страны Арсен Аваков сообщил, что полиция попросит суд арестовать шестерых участников протестов. Он уточнил, что речь идёт о тех, которые бросали камни в правоохранителей и автобусы, а также о тех, кто активно дрался с полицейскими и препятствовал их работе.

Беспорядки в Новых Санжарах вызвали волну осуждения как на самой Украине, так и за её пределами. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее «чудовищным обесчеловечиванием гражданского общества и дезорганизацией управления».