Баррикады от коронавируса: как на Украине протестуют из-за помещения на карантин вернувшихся из Китая соотечественников

Жители украинского посёлка Новые Санжары устроили беспорядки из-за намерения властей разместить на карантин в близлежащем санатории эвакуированных из Китая соотечественников. Протестующие опасаются распространения коронавируса. Руководство страны направило в регион Нацгвардию. До того, как стало известно, что эвакуируемых определят в Новые Санжары, акции протеста проходили и в других населённых пунктах — их жители строили баррикады и перекрывали дороги. Такое поведение украинцев осудил президент Владимир Зеленский, отметив, что они показывают «не лучшую сторону характера».

В украинском посёлке Новые Санжары в Полтавской области местные жители устроили беспорядки. Они выступают против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников, так как опасаются распространения коронавируса COVID-2019. Власти направили в посёлок Нацгвардию.

Представитель полиции региона Юрий Сулаев заявил, что местные всю ночь блокировали близлежащие дороги. По его словам, в определённый момент начались столкновения между правоохранителями и протестующими. Также местные жители заблокировали дорогу.

«Жители Новых Санжар практически всю ночь осуществляли блокирование проезжей части до населенного пункта. Выражают протест, получили информацию, что к ним будут заезжать лица из Китая, и они категорически против этого, с этой проблемой вышли на акцию протеста. Утром, когда работники полиции попросили людей прекратить правонарушения и разблокировать дорогу, часть граждан проявила определённую агрессивность и отказалась выполнять законные требования полицейских и начались столкновения с полицейскими», — приводит его слова «112 Украина».

Украина эвакуировала из Китая 72 человека — 45 своих граждан и 27 иностранцев. Самолёт прибыл в аэропорт Харькова, откуда людей повезут в санаторий Нацгвардии «Новые Санжары».

Нацгвардия Украины в Новых Санжарах

При этом протесты проходили не только в Новых Санжарах. До последнего момента украинские власти не сообщали, где именно будет устроено место для карантина прибывших из Китая. Так, жители села Коноптовка Тернопольской области построили баррикады на въезде в населённый пункт: они вырыли рвы, поставили бетонные блоки и автомобильные покрышки. Они выступали против размещения эвакуируемых украинцев в санатории «Медоборы».

Подобные ситуации происходили также и в посёлке Козин под Киевом и в городе Винники Львовской области.

К протестующим обратился президент Украины Владимир Зеленский. «Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров — люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети. Украинец всегда остаётся украинцем», — сказал он.

В то же время он заверил, что власти предприняли все меры безопасности и санаторий, где будет организован карантин, станет «наверное, самым охраняемым объектом в стране».

Эвакуация россиян

Ранее Россия эвакуировала своих граждан из китайской провинции Хубэй, где в декабре 2019 года началась вспышка нового коронавируса. Помимо них, на борт самолётов ВКС РФ были приняты и представители стран СНГ (в том числе и Украины), которые также обратились к российским дипломатам. В общей сложности из КНР были вывезены 144 человека.

Они провели две недели карантина в специально оборудованном центре в Тюменской области. Ни у одного из них не был обнаружен коронавирус, в связи с чем они были отпущены 19 февраля.

Карантин в тот же день закончился и на круизном лайнере Diamond Princess. Из 3,7 тыс. пассажиров и персонала коронавирусом заразились 621 человек, в том числе и три россиянина. Всего на борту судна находились 24 гражданина РФ.

Как проходит эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess

Как отметили в посольстве РФ в Токио, россияне, у которых нашли коронавирус, чувствуют себя нормально, а болезнь протекает без симптомов.

«В результате проведённой японскими медиками проверки, коронавирус диагностирован ещё у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов», — говорится в Facebook диппредставительства.

В посольстве также рассказали, что ещё четверо россиян покинули судно. Днём ранее, в среду 19 февраля, домой отправились две россиянки. Ещё два гражданина РФ уже находятся в японских медучреждениях — у одного мужчины нашли вирус, а у его супруги высок риск заболевания, в связи с чем она находится под наблюдением врачей.

«Продолжаем поддерживать постоянный контакт с соотечественниками, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии. Наши граждане чувствуют себя нормально», — сообщили в посольстве.

Пик заболевания пройден

Новый тип коронавируса впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Заболевание может протекать с несильными симптомами, однако может и вызвать пневмонию и затруднённое дыхание, вплоть до летального исхода. Вакцины от нового коронавируса на данный момент нет.

Всего в мире зафиксированы свыше 75 тыс. случаев заражения коронавирусом. Подавляющее большинство из них — свыше 74,5 тыс. — в Китае. Согласно данным государственного комитета по здравоохранению КНР, в Китае от него скончались свыше 2,1 тыс. человек. Значительно выше число выздоровевших — порядка 16,1 тыс.

Коронавирус зафиксирован во многих странах мира, в том числе в Европе и в США. Множество случаев заболевания подтверждено в Азии. Вместе с тем пока нет данных о том, что новый коронавирус был обнаружен в Африке или Южной Америке.

При этом, по мнению китайских специалистов, пик эпидемии уже пройден. Соответствующее исследование было опубликовано 17 февраля научным журналом Chinese Journal of Epidemiology. Согласно приведённым данным, у большинства людей заболевание протекает в лёгкой форме, а риску подвергаются лишь пожилые пациенты, а также те, у кого есть другие заболевания.

Показатель смертности от COVID-2019 составляет порядка 2,7%. Это втрое меньше, чем аналогичный показатель у тяжёлого острого респираторного синдрома, известного как атипичная пневмония, который получил распространение в Китае в 2002 году.