Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
- Reuters
«В результате проведённой японскими медиками проверки коронавирус диагностирован ещё у двоих граждан России... Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов», — говорится в комментарии дипмиссии в Facebook.
Кроме того, в посольстве сообщили, что 20 февраля круизный лайнер покинули ещё четверо россиян, которые в ближайшее время планируют вернуться на родину.
Ранее сообщалось о первом случае заражения россиянина на круизном лайнере в Японии.