Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess. Они будут госпитализированы, сообщили в российском посольстве в Токио.

«В результате проведённой японскими медиками проверки коронавирус диагностирован ещё у двоих граждан России... Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов», — говорится в комментарии дипмиссии в Facebook.

Кроме того, в посольстве сообщили, что 20 февраля круизный лайнер покинули ещё четверо россиян, которые в ближайшее время планируют вернуться на родину.

Ранее сообщалось о первом случае заражения россиянина на круизном лайнере в Японии.