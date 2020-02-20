Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Короткая ссылка
RT
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess. Они будут госпитализированы, сообщили в российском посольстве в Токио.
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
  • Reuters

«В результате проведённой японскими медиками проверки коронавирус диагностирован ещё у двоих граждан России... Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов», — говорится в комментарии дипмиссии в Facebook.

Кроме того, в посольстве сообщили, что 20 февраля круизный лайнер покинули ещё четверо россиян, которые в ближайшее время планируют вернуться на родину.

Ранее сообщалось о первом случае заражения россиянина на круизном лайнере в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить