Посольство России в Японии уточнило данные о заражённых коронавирусом

Посольство России в Японии уточнило информацию о россиянах на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.

Диппредставительство сообщило, что у женщины, госпитализированной накануне с подозрением на COVID-19, наличие коронавируса не подтвердилось, при этом вирус был обнаружен у её супруга.

В настоящее время мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Айти. Течение болезни идёт без симптомов, самочувствие нормальное, говорится в сообщении.

Его супруга с учётом высокого риска инфицирования также доставлена в одну из больниц в Канагаве.

Российские дипломаты держат на контроле ситуацию вокруг находящихся на судне граждан России.