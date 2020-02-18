Посольство России в Японии уточнило данные о заражённых коронавирусом
- Reuters
Диппредставительство сообщило, что у женщины, госпитализированной накануне с подозрением на COVID-19, наличие коронавируса не подтвердилось, при этом вирус был обнаружен у её супруга.
В настоящее время мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Айти. Течение болезни идёт без симптомов, самочувствие нормальное, говорится в сообщении.
Его супруга с учётом высокого риска инфицирования также доставлена в одну из больниц в Канагаве.
Российские дипломаты держат на контроле ситуацию вокруг находящихся на судне граждан России.