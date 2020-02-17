Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

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RT
У гражданки России на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама, выявлен коронавирус. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского посольства в Японии.
Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии
  • © Pascal Potier/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдёт курс лечения», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, российские дипломаты продолжают держать на контроле ситуацию вокруг находящихся на судне граждан России.

Ранее сообщалось, что на лайнере Diamond Princess выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. 

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