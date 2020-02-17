Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии
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- globallookpress.com
«Коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдёт курс лечения», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, российские дипломаты продолжают держать на контроле ситуацию вокруг находящихся на судне граждан России.
Ранее сообщалось, что на лайнере Diamond Princess выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом.