Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

У гражданки России на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама, выявлен коронавирус. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского посольства в Японии.

«Коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдёт курс лечения», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, российские дипломаты продолжают держать на контроле ситуацию вокруг находящихся на судне граждан России.

Ранее сообщалось, что на лайнере Diamond Princess выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом.