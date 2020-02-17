На карантинном лайнере в Японии выявили 99 новых случаев заболевания
- © Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency
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Таким образом, общее число заражённых среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454.
Ранее посольство России в Японии сообщило, что российские граждане, находящиеся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess в Японии, не обращались с просьбой об эвакуации, ни у кого из них коронавирус не обнаружен.
В посольстве исходят из того, что россияне останутся на лайнере до завершения карантина, ориентировочно до 19 февраля.