На карантинном лайнере в Японии выявили 99 новых случаев заболевания

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама, выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает AFP.

Таким образом, общее число заражённых среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454.

Ранее посольство России в Японии сообщило, что российские граждане, находящиеся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess в Японии, не обращались с просьбой об эвакуации, ни у кого из них коронавирус не обнаружен.

В посольстве исходят из того, что россияне останутся на лайнере до завершения карантина, ориентировочно до 19 февраля.