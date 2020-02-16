Посольство рассказало о россиянах на борту карантинного судна в Японии
- © Pascal Potier/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Об этом сообщило посольство России в Японии.
«От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна», — цитирует посольство РИА Новости.
В посольстве исходят из того, что россияне останутся на лайнере до завершения карантина, ориентировочно до 19 февраля.
«На сегодняшний день ни у кого из россиян коронавирус не диагностирован», — заявили в ведомстве.
Посольство продолжает взаимодействовать с МИД и Минздравом Японии по всем вопросам, связанным с оказанием содействия россиянам.
Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии возросло до 355.