Посольство рассказало о россиянах на борту карантинного судна в Японии

Российские граждане, находящиеся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess в Японии, не обращались с просьбой об эвакуации, ни у кого из них коронавирус не обнаружен.

Об этом сообщило посольство России в Японии.

«От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна», — цитирует посольство РИА Новости.

В посольстве исходят из того, что россияне останутся на лайнере до завершения карантина, ориентировочно до 19 февраля.

«На сегодняшний день ни у кого из россиян коронавирус не диагностирован», — заявили в ведомстве.

Посольство продолжает взаимодействовать с МИД и Минздравом Японии по всем вопросам, связанным с оказанием содействия россиянам.

Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии возросло до 355.