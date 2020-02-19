Российские студентки из Уханьского университета рассказали о карантине в Тюмени

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Российские студентки из Уханьского университета рассказали о карантине в тюменском санатории «Градостроитель».
Российские студентки из Уханьского университета рассказали о карантине в Тюмени
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Мы очень благодарны медработникам, которые нам помогали прожить этот период времени в санатории, желаем всем счастья. Мы из Москвы. Скоро сядем в автобус, потом в самолёт. Прилетаем в Шереметьево», — заявила Светлана в беседе с изданием «Вслух.ру».

По её словам, в Китае университет предоставлял им всё необходимое, они находились в кампусе.

В свою очередь, Анастасия рассказала, что в тюменский санаторий присылали открытки, желали здоровья.

«Мы видели баннер «Будьте здоровы». Очень приятно», — отметила она.

Ранее URA.RU сообщало, что китайским студентам Тюменского индустриального университета, уехавшим на родину на новогодние праздники, продлили каникулы до 2 марта.

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