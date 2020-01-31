Китайским студентам тюменского вуза продлили каникулы

Китайским студентам Тюменского индустриального университета, уехавшим на родину на новогодние праздники, продлили каникулы до 2 марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

В ТИУ обучается около 50 граждан КНР. По состоянию на 31 января, в Тюмень прибыли пять китайских студентов.

«Согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), за всеми обучающимися, прибывающими из Китайской Народной Республики, организовано медицинское наблюдение в течение 14 дней», — отметили в университете.

Ранее Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, расположенный в Челябинске, продлил каникулы для студентов из Китая, которые в настоящее время находятся дома.

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