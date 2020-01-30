Челябинский вуз продлил каникулы для студентов из Китая из-за ситуации с коронавирусом

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, расположенный в Челябинске, продлил каникулы для студентов из Китая, которые в настоящее время находятся дома. Такое решение связано с ситуацией с коронавирусом.

© Christophe Gateau/dpa

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза. «На каникулы домой уехали 35 студентов — граждан Китая. Руководство университета приняло решение продлить каникулы до 17 февраля», — сказали в университете. Там отметили, что сотрудники вуза поддерживают контакт со студентами. Если и после 17 февраля эпидемиологическая ситуация не улучшится, руководство университета примет дополнительное решение. Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге разработали план по предупреждению распространения коронавируса.