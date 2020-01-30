Челябинский вуз продлил каникулы для студентов из Китая из-за ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, расположенный в Челябинске, продлил каникулы для студентов из Китая, которые в настоящее время находятся дома. Такое решение связано с ситуацией с коронавирусом.
Челябинский вуз продлил каникулы для студентов из Китая из-за ситуации с коронавирусом
  • © Christophe Gateau/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«На каникулы домой уехали 35 студентов — граждан Китая. Руководство университета приняло решение продлить каникулы до 17 февраля», — сказали в университете.

Там отметили, что сотрудники вуза поддерживают контакт со студентами.

Если и после 17 февраля эпидемиологическая ситуация не улучшится, руководство университета примет дополнительное решение.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге разработали план по предупреждению распространения коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить