Челябинский вуз продлил каникулы для студентов из Китая из-за ситуации с коронавирусом
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.
«На каникулы домой уехали 35 студентов — граждан Китая. Руководство университета приняло решение продлить каникулы до 17 февраля», — сказали в университете.
Там отметили, что сотрудники вуза поддерживают контакт со студентами.
Если и после 17 февраля эпидемиологическая ситуация не улучшится, руководство университета примет дополнительное решение.
Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге разработали план по предупреждению распространения коронавируса.