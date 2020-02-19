В Иране умерли двое заражённых коронавирусом
Советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде сообщил о смерти двух человек, заражённых новым типом коронавируса COVID-2019.
- © Евгений Епанчинцев
- РИА Новости
Об этом пишет агентство IRNA.
«Оба умерли из-за коронавируса», — сказал он.
Уточняется, что оба погибших были преклонного возраста.
Ранее правительство Ирана подтвердило два случая заражения коронавирусной инфекцией в стране.
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