В Иране умерли двое заражённых коронавирусом

Советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде сообщил о смерти двух человек, заражённых новым типом коронавируса COVID-2019.

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РИА Новости

Об этом пишет агентство IRNA. «Оба умерли из-за коронавируса», — сказал он. Уточняется, что оба погибших были преклонного возраста. Ранее правительство Ирана подтвердило два случая заражения коронавирусной инфекцией в стране.