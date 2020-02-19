В Иране умерли двое заражённых коронавирусом

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Советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде сообщил о смерти двух человек, заражённых новым типом коронавируса COVID-2019.
В Иране умерли двое заражённых коронавирусом
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом пишет агентство IRNA.

«Оба умерли из-за коронавируса», — сказал он.

Уточняется, что оба погибших были преклонного возраста.

Ранее правительство Ирана подтвердило два случая заражения коронавирусной инфекцией в стране.

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