В Иране зафиксировали два случая заражения коронавирусом
- Reuters
Об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель иранского правительства Али Рабии.
#رشتو— Alirabiei (@Alirabiei_ir) February 19, 2020
همانگونه که پیش از این گفته شد تصمیم بر آن است که حتی اگر یک مورد ابتلا به کرونا شناسایی شد،بدون معطلی به صورت شفاف به مردم اعلام شود.
دقایقی پیش وزیر بهداشت برپایه گزارش کارشناسان آن وزارتخانه از تشخیص مثبت برای دو مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در قم خبر داد.(۱)#کرونا
«Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме», — заявил он.
Ранее иранский лидер Хасан Рухани назвал новый тип коронавируса незваным гостем.
31 января стало известно, что Иран приостанавливает авиасообщение с Пекином из-за инфекции.
Сообщалось, что в стране будут помещать в карантин всех прибывающих из Китая.