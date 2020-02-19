В Иране зафиксировали два случая заражения коронавирусом

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Правительство Ирана подтвердило два случая заражения коронавирусной инфекцией в стране.
В Иране зафиксировали два случая заражения коронавирусом
  • Reuters

Об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

«Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме», — заявил он.

Ранее иранский лидер Хасан Рухани назвал новый тип коронавируса незваным гостем.

31 января стало известно, что Иран приостанавливает авиасообщение с Пекином из-за инфекции.

Сообщалось, что в стране будут помещать в карантин всех прибывающих из Китая.

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