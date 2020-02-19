В Иране зафиксировали два случая заражения коронавирусом

Правительство Ирана подтвердило два случая заражения коронавирусной инфекцией в стране.

Об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

#رشتو

همانگونه که پیش از این گفته شد تصمیم بر آن است که حتی اگر یک مورد ابتلا به کرونا شناسایی شد،بدون معطلی به صورت شفاف به مردم اعلام شود.

دقایقی پیش وزیر بهداشت برپایه گزارش کارشناسان آن وزارتخانه از تشخیص مثبت برای دو مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در قم خبر داد.(۱)#کرونا — Alirabiei (@Alirabiei_ir) February 19, 2020

«Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме», — заявил он.

Ранее иранский лидер Хасан Рухани назвал новый тип коронавируса незваным гостем.

31 января стало известно, что Иран приостанавливает авиасообщение с Пекином из-за инфекции.

Сообщалось, что в стране будут помещать в карантин всех прибывающих из Китая.