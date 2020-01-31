Иран приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Иран приостанавливает авиасообщение с Китаем на фоне распространения коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Саид Намаки.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Экстренное совещание было проведено, все полёты в Китай запрещены до дальнейшего уведомления», — заявил он.

Отмечается, что граждане Ирана, которые находятся в Китае и планируют вернуться, будут доставлены в страну с командой медиков и под их наблюдением.

Ранее сообщалось о приостановке полётов в Китай турецкой авиакомпанией Turkish Airlines на фоне ситуации со вспышкой нового типа коронавируса 2019-nCoV.