Иран приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Экстренное совещание было проведено, все полёты в Китай запрещены до дальнейшего уведомления», — заявил он.
Отмечается, что граждане Ирана, которые находятся в Китае и планируют вернуться, будут доставлены в страну с командой медиков и под их наблюдением.
Ранее сообщалось о приостановке полётов в Китай турецкой авиакомпанией Turkish Airlines на фоне ситуации со вспышкой нового типа коронавируса 2019-nCoV.