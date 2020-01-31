Turkish Airlines приостанавливает полёты в Китай
- globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице авиакомпании в Twitter.
Отмечается, что компании приостанавливает рейсы в Пекин, Гуаньчжоу, Шанхай и Сиань до 9 февраля.
Ранее сообщалось, что Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем.
Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.