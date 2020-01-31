Turkish Airlines приостанавливает полёты в Китай

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полёты в Китае на фоне ситуации со вспышкой нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице авиакомпании в Twitter.

Отмечается, что компании приостанавливает рейсы в Пекин, Гуаньчжоу, Шанхай и Сиань до 9 февраля.

Ранее сообщалось, что Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.