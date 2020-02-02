Иран будет помещать в карантин всех прибывающих из Китая

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Иран будет помещать в карантин всех, кто прибывает в страну из Китая в связи с распространением нового типа коронавируса.
Иран будет помещать в карантин всех прибывающих из Китая
  • РИА Новости

«Все прибывающие пассажиры, отправным пунктом которых был Китай, согласно предписаниям Министерства здравоохранения и медицинского образования, по прибытии в страну будут помещаться в карантин», — цитирует РИА Новости сообщение информационного портала правительства.

Ранее сообщалось, что на Ближнем Востоке только четыре страны способны выявить случаи заражения новым коронавирусом.

31 января стало известно, что Иран приостанавливает авиасообщение с Китаем на фоне распространения коронавируса.

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