ВОЗ: на Ближнем Востоке выявить коронавирус могут только четыре страны

Глава отделения по борьбе с инфекционными заболеваниями офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточном Средиземноморье Абд ан-Насер Абу Бакр заявил, что на Ближнем Востоке только четыре страны способны выявить случаи заражения новым коронавирусом.

РИА Новости

«Лишь у четырёх стран на Ближнем Востоке есть лабораторные возможности выявления коронавируса», — цитирует РИА Новости Абу Бакра. Отмечается, что планируется обеспечить такой возможностью ещё десять стран. В число стран, которым будет оказана помощь в данном вопросе, входят Египет, Иордания, Сирия и Иран. Ранее стало известно, что число заражений новым типом коронавируса в Объединённых Арабских Эмиратах достигло пяти человек.