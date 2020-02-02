ВОЗ: на Ближнем Востоке выявить коронавирус могут только четыре страны
- РИА Новости
«Лишь у четырёх стран на Ближнем Востоке есть лабораторные возможности выявления коронавируса», — цитирует РИА Новости Абу Бакра.
Отмечается, что планируется обеспечить такой возможностью ещё десять стран.
В число стран, которым будет оказана помощь в данном вопросе, входят Египет, Иордания, Сирия и Иран.
Ранее стало известно, что число заражений новым типом коронавируса в Объединённых Арабских Эмиратах достигло пяти человек.