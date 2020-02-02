ВОЗ: на Ближнем Востоке выявить коронавирус могут только четыре страны

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Глава отделения по борьбе с инфекционными заболеваниями офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточном Средиземноморье Абд ан-Насер Абу Бакр заявил, что на Ближнем Востоке только четыре страны способны выявить случаи заражения новым коронавирусом.
ВОЗ: на Ближнем Востоке выявить коронавирус могут только четыре страны
  • РИА Новости

«Лишь у четырёх стран на Ближнем Востоке есть лабораторные возможности выявления коронавируса», — цитирует РИА Новости Абу Бакра.

Отмечается, что планируется обеспечить такой возможностью ещё десять стран.

В число стран, которым будет оказана помощь в данном вопросе, входят Египет, Иордания, Сирия и Иран.

Ранее стало известно, что число заражений новым типом коронавируса в Объединённых Арабских Эмиратах достигло пяти человек.

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