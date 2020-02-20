Общее число летальных исходов от коронавируса в Китае достигло 2118

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Общее число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в Китае достигло 2118 случаев, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как уточняет ТАСС, общее число случаев заражения по КНР превысило 74,5 тыс.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй от последствий заражения коронавируса скончались 2029 человек.

18 февраля стало известно, что Россия приостанавливает въезд граждан КНР на фоне вспышки коронавирусной инфекции в этой стране.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал временное ограничение на въезд китайских граждан в Россию.

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