Общее число летальных исходов от коронавируса в Китае достигло 2118
Как уточняет ТАСС, общее число случаев заражения по КНР превысило 74,5 тыс.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй от последствий заражения коронавируса скончались 2029 человек.
18 февраля стало известно, что Россия приостанавливает въезд граждан КНР на фоне вспышки коронавирусной инфекции в этой стране.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал временное ограничение на въезд китайских граждан в Россию.