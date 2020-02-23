«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Короткая ссылка
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому
  • globallookpress.com

Соответствующий ролик опубликовал Poltavske.TV.

Молодые люди опровергли обвинения в свой адрес, заявив, что они являются жителями Полтавской области, а не приезжими, которые дестабилизировали ситуацию вокруг прибытия эвакуированных из Китая граждан Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя беспорядки в Новых Санжарах, заявил, что «вирусологи в спортивных костюмах» сознательно сеяли среди людей панику, подчеркнув, что «заказчики и организаторы» подобного понесут ответственность.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев.

Принятое решение направить их на карантин в Новые Санжары вызвало протесты местных жителей, которые переросли в беспорядки.

Местной полицией было возбуждено пять уголовных дел.

Позднее Зеленский, оценивая произошедшее, сравнил Украину со средневековой Европой.

Подробности — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить