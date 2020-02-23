«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».

Соответствующий ролик опубликовал Poltavske.TV.

Молодые люди опровергли обвинения в свой адрес, заявив, что они являются жителями Полтавской области, а не приезжими, которые дестабилизировали ситуацию вокруг прибытия эвакуированных из Китая граждан Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя беспорядки в Новых Санжарах, заявил, что «вирусологи в спортивных костюмах» сознательно сеяли среди людей панику, подчеркнув, что «заказчики и организаторы» подобного понесут ответственность.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев.

Принятое решение направить их на карантин в Новые Санжары вызвало протесты местных жителей, которые переросли в беспорядки.

Местной полицией было возбуждено пять уголовных дел.

Позднее Зеленский, оценивая произошедшее, сравнил Украину со средневековой Европой.

Подробности — в материале RT.