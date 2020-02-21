Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

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Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья
  • РИА Новости

«Мы часто говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времён Средневековья», — приводит ТАСС слова Зеленского.

20 февраля Украина эвакуировала из КНР 45 своих граждан и 27 иностранцев, которых было решено направить на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

Решение властей вызвало протесты со стороны местных жителей, эти протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что эвакуация украинцев из китайской Ухани проводилась в режиме секретности в интересах безопасности граждан и из-за возможных провокаций и «спецопераций».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ей всё происходящее напоминает средневековую Европу.

Подробности — в материале RT.

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