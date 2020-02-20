Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из КНР

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Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из Ухани, где произошла вспышка коронавирусной инфекции.
Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из КНР
  • РИА Новости

«Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера... Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухани или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что «старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на «правильных» и «неправильных».

«Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, — где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика — я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества — я на это очень надеюсь», — отметил Зеленский.

Он отметил, что коронавирус на Украину не попадёт, приняты беспрецедентные меры безопасности.

Зеленский уточнил, что нескольких граждан не пустили на борт в Ухани, поскольку у них была немного повышена температура.

Ранее стало известно, что эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

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