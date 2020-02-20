Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из КНР

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из Ухани, где произошла вспышка коронавирусной инфекции.

«Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера... Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухани или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что «старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на «правильных» и «неправильных».

«Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, — где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика — я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества — я на это очень надеюсь», — отметил Зеленский.

Он отметил, что коронавирус на Украину не попадёт, приняты беспрецедентные меры безопасности.

Зеленский уточнил, что нескольких граждан не пустили на борт в Ухани, поскольку у них была немного повышена температура.

Ранее стало известно, что эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.