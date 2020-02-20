Эвакуированных из Ухани украинцев направят на карантин под Полтаву

Эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

«Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», — приводит Интерфакс сообщение МВД Украины.

Отмечается, что в течение 14 дней помещённые на карантин будут находиться под наблюдением с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

По данным УНИАН, самолёт с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве на дозаправку и вылетит в Харьков.

Ранее сообщалось, что из аэропорта китайской Ухани вылетел самолёт с эвакуированными украинскими и иностранными гражданами на борту.