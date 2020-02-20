Эвакуированных из Ухани украинцев направят на карантин под Полтаву
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«Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», — приводит Интерфакс сообщение МВД Украины.
Отмечается, что в течение 14 дней помещённые на карантин будут находиться под наблюдением с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.
По данным УНИАН, самолёт с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве на дозаправку и вылетит в Харьков.
Ранее сообщалось, что из аэропорта китайской Ухани вылетел самолёт с эвакуированными украинскими и иностранными гражданами на борту.