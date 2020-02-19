Украинский самолёт с эвакуируемыми из Китая людьми вылетел из Ухани

Из аэропорта китайской Ухани вылетел самолёт с эвакуированными украинскими и иностранными гражданами на борту.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Китае и Монголии.

«В 20:00 (15:00 мск) началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp. Далее пассажиры украинского рейса в обязательном порядке прошли медико-санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания коронавирусом. После проведения инструктажа медиками на борту лайнера в 00:30 (19:30 мск) лайнер вылетел из Ухани», — отметили в дипмиссии.

Отмечается, что прибытие самолёта на Украину ожидается 20 февраля утром.

Ранее сообщалось, что больница, куда поместят на карантин вернувшихся из китайской Ухани украинцев, будет находиться под охраной 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины.