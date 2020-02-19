В Китае началась эвакуация украинцев

В китайском городе Ухань началась эвакуация украинцев.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в КНР.

Уточняется, что украинский лайнер авиакомпании SkyUp должен будет эвакуировать из страны не только 48 граждан Украины, но и 29 иностранцев.

Согласно последним данным, эвакуируемые на специальных автобусах уже были доставлены в международный аэропорт Ухань. В настоящий момент идёт регистрация пассажиров и багажа.

Ранее сообщалось, что больница, куда поместят на карантин вернувшихся из китайской Ухани украинцев, будет находиться под охраной 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины.