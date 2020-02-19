В Китае началась эвакуация украинцев

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В китайском городе Ухань началась эвакуация украинцев.
В Китае началась эвакуация украинцев
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в КНР.

Уточняется, что украинский лайнер авиакомпании SkyUp должен будет эвакуировать из страны не только 48 граждан Украины, но и 29 иностранцев.

Согласно последним данным, эвакуируемые на специальных автобусах уже были доставлены в международный аэропорт Ухань. В настоящий момент идёт регистрация пассажиров и багажа.

Ранее сообщалось, что больница, куда поместят на карантин вернувшихся из китайской Ухани украинцев, будет находиться под охраной 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. 

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