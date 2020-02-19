В Киеве рассказали о размещении вернувшихся из Ухани украинцев

Больница, куда поместят на карантин вернувшихся из китайской Ухани украинцев, будет находиться под охраной 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в украинском МВД.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

В МВД рассказали, что «будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания».

Отмечается, что при охране этой территории планируется задействовать «ежесуточно 47 сотрудников — 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины».

«Дежурить будут пешие патрули, автопатрули, будут функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединённый ситуационный центр МВД», — добавили в ведомстве.

В ночь на среду, 19 февраля, самолёт авиакомпании SkyUp вылетел из Киева для эвакуации украинцев из Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.