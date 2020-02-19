В Киеве рассказали о размещении вернувшихся из Ухани украинцев

Короткая ссылка
Больница, куда поместят на карантин вернувшихся из китайской Ухани украинцев, будет находиться под охраной 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в украинском МВД.
В Киеве рассказали о размещении вернувшихся из Ухани украинцев
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

В МВД рассказали, что «будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания».

Отмечается, что при охране этой территории планируется задействовать «ежесуточно 47 сотрудников — 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины».

«Дежурить будут пешие патрули, автопатрули, будут функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединённый ситуационный центр МВД», — добавили в ведомстве.

В ночь на среду, 19 февраля, самолёт авиакомпании SkyUp вылетел из Киева для эвакуации украинцев из Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить