Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева

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Самолёт авиакомпании SkyUp вылетел в ночь на среду, 19 февраля, из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
  • РИА Новости

Как сообщает «112 Украина», планируется эвакуировать 74 человека, 25 из которых — иностранные граждане.

По словам главы Минздрава Украины Зоряны Скалецкой, для приёма эвакуированных граждан, которые должны будут пройти 14-дневный карантин, на Украине «подготовлены четыре места».

«Мы выберем то место, которое окажется наиболее подготовленным к приёму такого количества людей», — заявила она.

Отмечается, что прибытие самолёта в аэропорт Борисполь ожидается около 8:00 в четверг, 20 февраля.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцев из Китая эвакуируют после того, как правительство будет на 100% уверено в том, что коронавирусная инфекция не распространится на территорию страны.

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