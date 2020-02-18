Эвакуированные из Ухани украинцы будут помещены в карантин

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что все эвакуированные из китайского города Ухань украинцы будут находится на двухнедельном карантине.

«Эвакуированные люди будут размещены в специальных корпусах, они будут обеспечены всеми необходимыми средствами для проживания», — цитирует ТАСС слова Авакова в эфире телеканала ICTV.

Министр уточнил, что экипаж самолёта, который доставит эвакуированных, также будет помещён на карантин.

«Все отходы в лагере будут уничтожаться, стоки также будут подвергнуты очистке», — добавил он.

Ранее в Минздраве Украины сообщили, что эвакуация украинцев из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, запланирована на четверг, 20 февраля