Эвакуированные из Ухани украинцы будут помещены в карантин
«Эвакуированные люди будут размещены в специальных корпусах, они будут обеспечены всеми необходимыми средствами для проживания», — цитирует ТАСС слова Авакова в эфире телеканала ICTV.
Министр уточнил, что экипаж самолёта, который доставит эвакуированных, также будет помещён на карантин.
«Все отходы в лагере будут уничтожаться, стоки также будут подвергнуты очистке», — добавил он.
Ранее в Минздраве Украины сообщили, что эвакуация украинцев из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, запланирована на четверг, 20 февраля