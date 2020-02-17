Минздрав Украины назвал дату возвращения граждан из Ухани

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Эвакуация украинцев из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, запланирована на четверг, 20 февраля. Об этом сообщили в Минздраве Украины.
Минздрав Украины назвал дату возвращения граждан из Ухани
  • © Gao Xiang/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Самолёт вылетает за украинцами во вторник, прибытие мы ожидаем в четверг на территорию Украины», — приводит Укринформ слова замглавы украинского Минздрава Виктора Ляшко.

По его словам, перед посадкой желающие покинуть Китай граждане дважды пройдут медицинское обследование — у китайских и украинских медиков. На борт пустят только тех, у кого будут отсутствовать симптомы заболевания.

«Это общепринятая практика, что эвакуировать будут здоровых людей», — добавил он.

Уточняется, что из Ухани намерены эвакуировать 49 граждан Украины, а также почти 25 иностранцев.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцев из Китая эвакуируют после того, как правительство будет на 100% уверено в том, что коронавирусная инфекция не распространится на территорию страны.

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