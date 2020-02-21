Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.

Ранее сообщалось, что жители посёлка Новые Санжары в Полтавской области пытались не пропустить на территорию санатория автобусы с эвакуированными из Китая людьми, кидая в них камни. 

«У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления», — написала она в Facebook.

Захарова напомнила, что обеспечение прав человека — это не «возможность закидывать административные здания коктейлями Молотова», а гармоничное сосуществование личности, общества и государства.

В связи с беспорядками полиция Полтавской области возбудила два уголовных дела.

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