На Украине после беспорядков из-за эвакуации из КНР возбудили два дела

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Полиция Полтавской области возбудила два уголовных дела после беспорядков, вызванных прибытием в санаторий в Новых Санжарах эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Как отмечается на сайте Национальной полиции Украины, дела возбуждены по статьям «Массовые беспорядки» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

«Один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей», — заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.

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