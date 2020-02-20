На Украине после беспорядков из-за эвакуации из КНР возбудили два дела
Как отмечается на сайте Национальной полиции Украины, дела возбуждены по статьям «Массовые беспорядки» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».
«Один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей», — заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.